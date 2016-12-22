Голикова пообещала снизить количество платных услуг в больницах

Вице-премьер Татьяна Голикова в рамках «делового завтрака» в «Российской газете» заявила, что количество платных услуг в государственных медучреждениях может быть снижено за счет внедрения новых технологий и модернизации клиник.

«Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг», — сказала она.

По ее словам, снижение количества платных услуг можно добиться за счет создания электронных сервисов, которые будут появляться в рамках цифровизации российской экономики.

Как отметила Голикова, этому может поспособствовать расширение бесплатных услуг за счет привлечения кадров, а также модернизации поликлиник и больниц, строительства новых медицинских учреждений.

«Также мы одновременно ведем работу по усовершенствованию существующего законодательства в сфере здравоохранения», — добавила вице-премьер.