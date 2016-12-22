Зампред ЕП назвал Россию частью решения проблем по Сирии и Ливии

Заместитель председателя Европейского парламента (ЕП) Фабио Массимо Касталдо выразил мнение, что ни одно важное решение по Сирии и Ливии невозможно принять без непосредственного участия России. Об этом он заявил «РИА Новости».

«За последние годы Россия убедительно подтвердила свою роль международного игрока самого первого плана в «большом Средиземноморье», — отметил он, подчеркнув, что в целом принимать решения по проблемам этого региона без участия Москвы нельзя.

По его словам, в Евросоюзе должны рассматривать Россию не как часть некой проблемы, а как часть решения проблем.

«Только вместе мы сможем достичь существенного прогресса в самых разных областях, включая обеспечение коллективной безопасности на континенте», — заключил он.