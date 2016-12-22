Саркози приехал в Москву и рассказал о дружбе с Путиным

Экс-президент Франции Николя Саркози неожиданно приехал в Москву и посетил предновогодний прием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщает «РИА Новости».

«Вы живете здесь, вы русские, и вы даже не предполагаете, на каком уровне ваш престиж, и ваш имидж изменился на международной арене», — заявил он.

По словам Саркози, Россия вновь стала могущественной державой, которая знает свое место в мире и знает свою дальнейшую судьбу.

Кроме того, экс-президент признался, что у него всегда были дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным. «В конце я хочу сказать, что я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия», — отметил Саркози.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год, до этого долгое время занимая различные посты в правительстве. После ухода с должности президента продолжил активную политическую деятельность и принял участие в президентских выборах в 2017 году.​ Кроме того, он неоднократно приезжал в Россию для встреч с Путиным.