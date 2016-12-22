ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,73 64,92 EUR Нал. 75,89 74,08 USD Бирж. 65,66 +0,00 EUR Бирж. 74,86 +0,10 USD ЦБ. 65,61 -0,34 EUR ЦБ. 74,80 -0,34 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4511,90 -94,70 IMOEX 2369,53 +0,49% RTSI 1138,38 +0,97% Brent 63,10 -0,03% DJIA 24464,69 -0,00% Nasdaq 6972,25 +0,92%
Саркози приехал в Москву и рассказал о дружбе с Путиным
Лента новостей
Саркози приехал в Москву и рассказал о дружбе с Путиным 22:58, Политика 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 22:45, РБК и Philips Борьба за 3%: насколько реалистичен экономический прогноз до 2036 года 22:45, Экономика В МИД назвали «придуманной страшилкой» идею милитаризации Азовского моря 22:38, Политика Верховный суд разрешил изымать единственное имущество у должников 22:30, Общество Отравившийся «Новичком» полицейский рассказал о своем зараженном доме 22:25, Общество Посольство России направило в британский МИД ноту по «делу Скрипалей» 21:48, Политика Бывший вице-президент «Роснефти» из списка Титова вернулся в Россию 21:46, Политика Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 21:30, РБК и Toyo Трамп пригрозил закрыть границу и разрешил военным стрелять по мигрантам 21:30, Политика Суд арестовал рэпера Хаски за хулиганство 21:28, Общество Против руководства ТД «Настюша» завели дело из-за невыплаты зарплат 21:20, Бизнес МЧС выпустило экстренное предупреждение о снеге и гололеде в Москве 21:11, Общество СМИ назвали новый клуб капитана «Спартака» Дениса Глушакова 21:10, Спорт УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге 20:57, Общество Суд в Москве взыскал с Церетели более 500 тыс. руб. за самострой 20:46, Общество Командная работа: семиместный минивэн для бизнеса на колесах 20:40, РБК и Volkswagen МВД предложило отменить пошлины за госномера для автомобилей 20:37, Общество Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны 20:28, Политика Полиция допустила возбуждение уголовного дела против рэпера Хаски 20:17, Общество Златан Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом» 20:13, Спорт Полина Киценко рассказала о трех обязательных составляющих ЗОЖ 20:12, РБК Стиль и Lancome Пограничники не стали сажать пассажира без визы на рейс «Победы» в ФРГ 20:10, Общество Верховный суд отказался запретить снос и стройку домов в Кунцево 20:08, Общество Верховная рада поддержала законопроект о курсе Киева в НАТО и ЕС 19:55, Политика Президент Сербии сообщил о перемещении военных отрядов в Косово на север 19:37, Политика Гид по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 19:33, РБК и Открытие Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта 19:24, Общество
Саркози приехал в Москву и рассказал о дружбе с Путиным
Политика, 22:58
0
Саркози приехал в Москву и рассказал о дружбе с Путиным

Экс-президент Франции Николя Саркози неожиданно приехал в Москву и посетил предновогодний прием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщает «РИА Новости».

«Вы живете здесь, вы русские, и вы даже не предполагаете, на каком уровне ваш престиж, и ваш имидж изменился на международной арене», — заявил он.

По словам Саркози, Россия вновь стала могущественной державой, которая знает свое место в мире и знает свою дальнейшую судьбу.

Саркози раскритиковал позицию Олланда по отношению к Путину
Политика

Кроме того, экс-президент признался, что у него всегда были дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным. «В конце я хочу сказать, что я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия», — отметил Саркози.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год, до этого долгое время занимая различные посты в правительстве. После ухода с должности президента продолжил активную политическую деятельность и принял участие в президентских выборах в 2017 году.​ Кроме того, он неоднократно приезжал в Россию для встреч с Путиным.

Теги: Николя Саркози , Владимир Путин , РФПИ , Кирилл Дмитриев
Главное
Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны Политика
Материалы по теме
Саркози назвал атмосферу ЧМ по футболу «фантастической» Политика
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter