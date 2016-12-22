Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта

Президент Владимир Путин поправил курсанта, неверно поставившего ударение в слове «обеспечение» во время демонстрации электронной копии «Толкового словаря живого великорусского словаря Даля» в военном технопарке «Эра» в Анапе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Курсант прочитал слово как «обеспечЕние». «У Даля написано — обеспЕчение», — сказал Путин.

Словарь был представлен в рамках презентации электронной библиотеки, которая содержит около 10 млн книг. В мероприятии участвовал также министр обороны Сергей Шойгу.

Технопарк «Эра» является «военной версией» «Сколково». Он строится в Анапе. В «Эре» планируется разрабатывать продукты для российского оборонно-промышленного комплекса. В технопарке будет три кластера: научно-исследовательский, научно-образовательный и научно-производственный. К работе «Эры» планируется привлекать курсантов, аспирантов и студентов. В технопарке создадут школу-лагерь для одаренных детей, где одновременно с воспитанием «в духе патриотизма» их будут готовить к поступлению в ведущие вузы по специальностям, связанным с ВПК. ​