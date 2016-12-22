В Израиле сообщивший 2000 раз о заложенных бомбах получил 10 лет тюрьмы

Суд в Тель-Авиве приговорил к 10 годам тюрьмы мужчину, обвиняемого в 2000 ложных звонках и сообщениях о заложенных бомбах, сообщает Reuters. Он также получил штраф в размере 60 тыс. шекелей ($16 тыс.).

20-летний Майкл Кадар признан виновным в шантаже, распространении ложной информации, отмывании денег. Мужчина, имеющий гражданство США и Израиля, в 2016–2017 годах совершал массовые звонки и слал электронные письма с угрозами в авиакомпании и еврейские общественные центры по всему миру.

Его задержали в Израиле в апреле 2017 года. Тогда же Минюст США объявил о предъявлении обвинения Кадару, который сообщал о заложенных бомбах в школах, торговых центрах, полицейских участках в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии и Дании. По данным министерства, в 2017 году Кадар также звонил с угрозами в Антидиффамационную лигу (правозащитная организация, противостоящая антисемитизму), посольство Израиля в Вашингтоне и заявлял о заложенных бомбах и предстоящих вооруженных атаках в еврейских общественных центрах во Флориде.

При вынесении приговора суд заявил, что обвиняемый предлагал в даркнете свои услуги шантажиста за деньги и заработал около $240 тыс. в биткойнах.

У подсудимого был диагностирован аутизм. «Он полностью осознает свои действия», — приводит Reuters слова судьи. Он добавил, что состояние подсудимого потребовало смягчения наказания, в противном случае его бы отправили в тюрьму на 17 лет.