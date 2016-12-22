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Татнефть ₽591 (+11,01%) прогноз Церих к 20.12.18 Купить
Align $335 (+57,27%) прогноз Barclays Capital к 19.11.19 Купить
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Баржа с зерном затонула возле Керченского пролива

Перевозившая 300 т зерна баржа затонула на выходе из Керчь-Еникальского канала. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

Инцидент произошел севернее мыса Борзовка и восточнее мыса Хрони, на расстоянии 600 м от берега. Глубина в месте затопления баржи составляет 10 м. Никто не погиб и не пострадал, судоходство по каналу не затруднено, разлива топлива нет. Причины происшествия устанавливаются.

Отмечается, что баржа была приписана к порту Ростова-на-Дону. Как уточнили порталу 161.ru в МЧС по Ростовской области, на борту находились 10 членов экипажа. Владельцем сухогруза ВД-3751 является судоходная компания «Аракс», баржа была построена в 1979 году в Череповце, ее длина составляет 96,4 м, ширина — 14 м.

Теги: Керченский пролив, Крым, баржа, кораблекрушение
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