Президент Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летием. Поздравительная телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

Президент отметил, что благодаря своему творчеству Добронравов снискал «по истине всенародную любовь».«Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и неисчерпаемого вдохновения», — приводятся в телеграмме слова главы государства.

Николай Добронравов родился в 1928 году в Ленинграде. В 1950 году окончил Школу-студию имени В.И.Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, в 1952 году — Московский городской Учительский институт. Известность Добронравову принесли песни, написанные в соавторстве с женой — композитором Александрой Пахмутовой. В их числе «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «До свиданья, Москва, до свиданья» (прощальная песня Олимпиады-80), «Знаете, каким он парнем был», «Надежда», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей» и другие.

Песни, написанные Добронравовым, исполняли Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, Людмила Зыкина, Анна Герман, Эдита Пьеха, Николай Басков и другие.