61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны

Большинство россиян считают, что президент России Владимир Путин несет ответственность за стоящие перед страной проблемы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, они опубликованы на сайте организации.

Согласно исследованию, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответствен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов. В октябре 2017 года ответственным Путина, по данным Левада-центра, называли 76% россиян (из них 55% возлагали на главу государства ответственность в полной мере, 21% — частично).

При этом об ответственности «нерадивых и коррумпированных чиновников» за проблемы России сегодня заявили 10% опрошенных (Путин, по их мнению, «все делал правильно»). Вину на объективные обстоятельства (например, ситуацию в стране 1990-х годах или мировой кризис) тем временем возложили 6% респондентов.

Еще 2% россиян ответить на вопрос об ответственности президента за проблемы страны затруднились.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина, согласно опросу, готовы были бы проголосовать 56% граждан. В октябре прошлого года такую позицию выражали 66% опрошенных.