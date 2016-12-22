Власти Японии допустили повышение пенсионного возраста до 70 лет

В Японии пенсионный возраст может быть повышен с нынешних 65 до 70 лет из-за «старения населения», говорится в проекте правительственной комиссии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В проекте говорится об обеспечении «возможностей трудоустройства до достижения возраста 70 лет» для лиц, которым уже исполнилось или скоро исполнится 65 лет. Как сообщает агентство, в проекте говорится о поэтапном переходе к новому пенсионному возрасту.

Проект будет рассмотрен 26 ноября. После этого экономическим и налоговым консультативным советом должен быть утвержден план действий по пенсионной реформе на лето 2019 года. Сама так называемая реформа социального обеспечения, по планам правительства Синдзо Абэ, должна быть реализована в течение трех лет.

О готовности правительства Абэ поднять пенсионный возраст с 65 до 70 лет стало известно в сентябре 2018 года, а дискуссия о необходимости изменений ведется с 2016 года. Согласно мысли правительства, при переносе пенсионного возраста пенсионеры будут получать большие, чем сейчас, выплаты. Реформа оправдывается старением населения и нуждой страны в рабочей силе. За счет привлечения нынешних пенсионеров в экономику правительство Абэ ожидает взрывного экономического роста.