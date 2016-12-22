Убийца чемпиона мира по кикбоксингу получил девять лет колонии

Суд в Якутске признал виновным Владислава Степанова в убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова и приговорил к девяти годам колонии. Об этом сообщается на сайте республиканского главка Следственного комитета России.

Степанова признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), его дядю оштрафовали на 180 тыс. руб. за соучастие в преступлении (ст. 316 УК). Также фигурантов дела обязали выплатить семье погибшего 2 млн руб., они признали свою вину.

По версии следствия, Степанов убил Макарова в ноябре 2017 года. Мужчины распивали алкоголь в бане на даче у спортсмена, после возникшей ссоры Степанов нанес Макарову множественные ножевые ранения, а затем спрятал тело. После этого Степанов и его дядя вывезли труп и выкинули его в районе 45-го км Вилюйского тракта.

Родственники Макарова не знали о произошедшем и спустя несколько дней подали заявление в полицию о пропаже Макарова. Вскоре следователи установили личность подозреваемого в убийстве, всего по делу были опрошены более 40 свидетелей.