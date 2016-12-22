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В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину
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В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину
Общество, 20:48
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В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.

«Злоумышленник произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух и в направлении административного здания <...>, при этом произвел несколько выстрелов в полицейских», — рассказали в полиции.

В МВД отметили, что полицейские применили табельное оружие и нарушитель был задержан, его госпитализировали, он никого не ранил. В полиции добавили, что стрелок был пьян.

По данным «Кавказ Пост», инцидент произошел после 23:00, в это время парк закрыт. Мужчина пригрозил охраннику ружьем, сделал несколько выстрелов в воздух, после чего открыл огонь по зданию регионального главка МВД и полицейским.

Теги: ГУ МВД по Ставропольскому краю , стрельба
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