В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
«Злоумышленник произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух и в направлении административного здания <...>, при этом произвел несколько выстрелов в полицейских», — рассказали в полиции.
В МВД отметили, что полицейские применили табельное оружие и нарушитель был задержан, его госпитализировали, он никого не ранил. В полиции добавили, что стрелок был пьян.
По данным «Кавказ Пост», инцидент произошел после 23:00, в это время парк закрыт. Мужчина пригрозил охраннику ружьем, сделал несколько выстрелов в воздух, после чего открыл огонь по зданию регионального главка МВД и полицейским.