Пользователи сообщили о сбое в работе Google

В работе поисковика Google произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на работу Google начали поступать вечером 21 ноября, на пике их было 203. В 62% жалоб говорилось о проблемах с авторизацией в сервисах Google, еще 37% касались неполадок в работе поиска.

Судя по карте, составленной Downdetector на основе сообщений пользователей, неполадки затронули США, Россию и ряд стран Европы. В частности, о проблемах с Google сообщали в Москве, Лондоне, Дублине, Франкфурте-на-Майне, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско.

Из России поступило только 15 жалоб.