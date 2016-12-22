На Ленинградском вокзале сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Один из вагонов пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

По словам собеседника, инцидент произошел на «стрелке», и людей в вагоне в момент происшествия не было.

Источник агентства городских новостей «Москва» в правоохранительных органах уточнил, что по факту случившегося проводится проверка, на Ленинградский вокзал направлены городские службы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК заявили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.​

«На станции Москва-Пассажирская-Октябрьская при маневрах в парке допущено боковое столкновение тепловоза и маневрового состава, в результате которого произошел сход локомотива и двух вагонов маневрового поезда.

Пострадавших нет. Движение по станции осуществляется в штатном режиме. На месте работает восстановительный поезд», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД.