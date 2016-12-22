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СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницы
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СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницы
Общество, 18:52
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СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницы

Следственный комитет России возбудил дела о халатности (ст. 293 УК) и доведении до самоубийства (ст. 110 УК) после смерти 14-летней школьницы в Смоленской области, их расследование передано в центральный аппарат. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать оценку исполнению обязанностей работниками социальных служб и представителями местных органов власти. Также следователи проверят медицинское учреждение, где работает мать школьницы.

По данным управления СК по региону, девочка и ее сестра проживали с матерью и находились на ее попечении. Семья была в сложном финансовом положении и обращалась в местные органы власти, отмечается в сообщении. Следователи также проверяют версию, что на девочку оказывалось психологическое давление, связанное с состоянием ее здоровья.

Тело девочки было обнаружено в подъезде одного из жилых домов в городе Сафоново 18 ноября. Губернатор Смоленской области Александр Островский взял на контроль дело о ее гибели. 

Теги: самоубийство , смерть , дети
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