Умер оперный певец Максим Михайлов

В среду, 21 ноября, на 57-м году жизни умер народный артист Чувашии, оперный певец Максим Михайлов, сообщили в Большом театре, передает ТАСС.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся певец Макcим Михайлов», — говорится в сообщении. В театре уточнили, что о времени и месте церемонии прощания с певцом и похорон сообщат позже.

Михайлов родился 13 мая 1962 года, он внук знаменитого баса Максима Михайлова, сообщается на сайте Московской филармонии. Певец окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, в 1987-м его пригласили в Большой театр. В том же году он стал лауреатом международного конкурса вокалистов имени М.И.Глинки.

Он исполнял ведущие партии в операх «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро», «Макбет», «Фауст», «Иван Сусанин» и многих других. Михайлов пел в сопровождении многих международных коллективов, в том числе Лондонского филармонического оркестра, Оркестра века Просвещения и Израильского филармонического оркестра.