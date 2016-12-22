Умерла сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок

Умерла журналист и один из основателей «Новой Газеты» Зоя Ерошок, сообщается на сайте издания.

Церемония прощания с ней пройдет в пятницу, 23 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве. «Интерфакс» со ссылкой на редакцию «Новой газеты» сообщает, что похороны Ерошок состоятся в тот же день.

Ерошок родилась в городе Темрюк в 1953 году, окончила факультет журналистики МГУ, после чего работала в газете «Комсомолец Кубани», а после в «Комсомольской правде». В 1993 году она стала одним из основателей «Новой ежедневной газеты», которую позже переименовали в «Новую газету».

В 1997 году Ерошок получила премию Союза журналистов «Золотое перо России». Она дважды была лауреатом премии имени Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство».