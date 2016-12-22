Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

Украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского», — заявил Порошенко. По его оценкам, за поправки в конституцию, которые предусматривает законопроект, проголосуют около 300 депутатов (из 423).

Указывается, что регион должен быть переименован в соответствии с украинским законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов и запрете пропаганды их символики. Название Днепропетровской области содержит упоминание Григория Петровского, который был руководителем революционного движения и председателем ЦИК УССР. Как указывается на сайте президента Украины, Петровский был «одним из инициаторов голодомора 1932–1933 годов».

В апреле депутат Верховной рады Андрей Денисенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. 20 ноября украинский парламент не поддержал переименование региона в Сичеславскую область.

В 2015 году Верховная рада приняла пакет законов о декоммунизации. В 2016 году в рамках закона были переименованы 74 населенных пункта в Донбассе. Также было принято решение о переименовании Днепропетровска в Днепр.