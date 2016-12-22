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Арбитраж признал фиктивными сделки Эрмитажа с компаниями Колесникова
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Арбитраж признал фиктивными сделки Эрмитажа с компаниями Колесникова
Общество, 15:17
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Арбитраж признал фиктивными сделки Эрмитажа с компаниями Колесникова

Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделки ООО «МехСтройТранс», в результате которых со счетов фирмы были выведены 700 млн руб. авансовых средств, полученных от Государственного Эрмитажа. Об этом РБК сообщила Наталья Шатихина, управляющий партнер юридической компании CLC, представляющей интересы музея.

Речь идет о сделках с  ООО «Горизонт» на 600 млн руб. и с ООО «Растр» на 100 млн руб., которые входят в группу «Роспан» Никиты Колесникова. Контракт на строительство здания за 3,7 млрд руб. Эрмитаж заключил с компанией «Мехстройтранс», которую контролировал Колесников, в декабре 2015 года. 

Средства в размере 916 млн руб., перечисленных музеем в рамках контракта на строительство здания фондохранилища Эрмитажа в Старой деревне  («Суперкуб» по проекту голландского архитектора Рема Колхаса), сразу после поступления на счет подрядчика были выплачены по четырем договорам на счета других компаний группы, а затем выведены через юрлица, подконтрольные Колесникову. Теперь суд признал два договора мнимыми сделками, лишь маскирующими вывод средств. 

Сам Колесников был арестован в середине мая вместе с заместителем министра культуры Григорием Пирумовым. Их, а также скрывающегося за границей экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо, обвиняют в мошенничестве при постройке комплекса зданий для Эрмитажа.

Теги: Государственный Эрмитаж , фондохранилище
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