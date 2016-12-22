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Минпросвещения ответило на идею заменить ЕГЭ системой выявления талантов
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Минпросвещения ответило на идею заменить ЕГЭ системой выявления талантов
Общество, 13:35
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Минпросвещения ответило на идею заменить ЕГЭ системой выявления талантов

Министерство просвещения пока не получало из Госдумы предложений по замене Единого госэкзамена (ЕГЭ) на систему выявления талантов учеников на основе технологии блокчейн, однако пока менять подход к оценке знаний учащихся не планирует, сообщили в министерстве РБК.

Предложение заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии, изложил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в письме к министру просвещения Ольге Васильевой, сообщали «РИА Новости». Это позволит с «математической точностью» оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы, считает депутат.

По его словам, при оценке школьников учитываться должны результаты профориентации, оценки ученика, а также его социальная активность, тогда как ЕГЭ, по словам Чернышева, это «письменный тест, придуманный в США для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии», который «нравится далеко не всем».

«На сегодняшний день министерство не получало подобных предложений», — сообщили РБК в Минпросвещения.

Ведомство разделяет позицию о необходимости повышения профориентационной подготовки школьников и уже запустило соответствующий проект ранней профориентации «Билет в будущее», нацеленный на учащихся 6–11-х классов, указали в пресс-службе.

При этом в Минпросвещения отметили, что система итоговой аттестации в форме ЕГЭ позволяет оценивать знания учащихся «по единым и прозрачным подходам» и позволяет поступать в вузы вне зависимости от места проживания.

Теги: ЕГЭ , блокчейн
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