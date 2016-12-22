СК завел дело на двух следователей за взятку в 5 млн руб.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух следователей, подозреваемых в получении взятки в размере не менее 5 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель СК Светлана Петренко.
Дело завели по ч.6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Отмечается, что следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева задержали с поличным сотрудники ФСБ России.
В ноябре следователя Темрюкского района Краснодарского края Константина Сенгерова задержали с поличным при получении взятки в 300 тыс. руб. Об этом сообщал РБК-Краснодар.
По словам собеседников в правоохранительных органах, следователь вымогал взятку у одной из жительниц города Темрюк, угрожая предъявить ей обвинение в убийстве. Женщина проходила свидетельницей по делу об убийстве сожителя, в котором подозревается ее мать. Против Сенгерова завели дело по ч.5 ст. 290 УК (получение взятки, совершенное с вымогательством).