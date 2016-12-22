СМИ узнали о выигрыше Россией тендера на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии

Россия выиграла тендер на поставку Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С», cообщают агентства «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

При этом военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что Россия пока не стала победителем в тендере, а речь идет о том, что «с высокой долей вероятности победа в конкурсе на поставку ПЗРК будет присуждена России».

Накануне Reuters сообщал, что «Рособоронэкспорт» предложил самую низкую цену среди участников тендера на поставку ПЗРК для индийской армии. Общая цена потенциального контракта составляет $3 млрд. Соперниками российской компании являются шведский концерн SAAB и европейская многонациональная компания MBDA (ведущий европейский разработчик ракетных систем, включает предприятия Франции, Великобритании, Италии и Германии).

Ранее СМИ сообщили о том, что 20 ноября «Рособоронэкспорт» также договорился о постройке двух фрегатов для индийских ВМС. Корабли будут заложены на верфях Индии. Стоимость контракта оценивается в $500 млн.