Путин включил Бондарчука и Кончаловского в Совет по культуре и искусству

Президент Владимир Путин поменял половину (28 из 55) членов Совета по культуре и искусству, следует из сообщения на сайте пресс-службы Кремля.
В числе вновь вошедших в Совет оказались кинорежиссеры Федор Бондарчук и Андрей Михалков (Кончаловский), гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков и худрук «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман, композитор и продюсер Игорь Крутой, а также многие другие. Кроме того, обновлена половина состава президиума совета (восемь из 15 человек).
Заместителем председателя Совета переутвержден кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, секретарем Совета — советник президента Владимир Толстой.
Совет по культуре и искусству при президенте России образован в 1996 году. Он обсуждает приоритетные направления развития культуры и искусства в стране, предлагает кандидатуры для награждения государственными премиями в области литературы и искусства. Последний раз его состав обновлялся в 2012 году, а состав президиума — в 2014 году.