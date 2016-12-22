Российский бизнесмен Гринберг продал испанский ФК «Марбелья»

Российский бизнесмен Александр Гринберг, подозреваемый испанскими властями в связях с русской мафией, продал футбольный клуб «Марбелья» и покинул пост его президента. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По данным издания, после года переговоров с европейскими и азиатскими инвесторами выбор Гринберга пал на китайского бизнесмена Чжао Чжэня, крупнейшего акционера компании Guireniao Co. LTD. (зарегистрирована на шанхайской бирже).

Сумма сделки не раскрывается.

Гринберга задержали в конце сентября 2017 года в испанском регионе Коста-дель-Соль. Ему и еще 11 россиянам были предъявлены обвинения в отмывании денег и работе на русскую мафию в стране, в частности на Солнцевскую и Измайловскую ОПГ. Вскоре были освобождены семь человек. Гринберг оставался под стражей 133 дня, пока не внес залог в размере €750 тыс.

Гринберг владел ФК с 2013 года. Клуб он купил за €1. Лучший спортивный результат «Марбельи» — 4-е место в группе в Segunda División B​, третьей по значимости футбольной лиге Испании.