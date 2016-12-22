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Вице-президент «Транснефти» возглавил совет директоров НМТП
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Вице-президент «Транснефти» возглавил совет директоров НМТП
Бизнес, 14:26
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Вице-президент «Транснефти» возглавил совет директоров НМТП

Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) избрал вице-президента «Транснефти» Рашида Шарипова председателем, следует из материалов НМТП.

Ранее эту должность занимал глава Росимущества Дмитрий Пристансков. Он не был включен в список кандидатов от государства в обновленный состав совета. В него вместо Пристанскова вошел экс-министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Также туда избран гендиректор НМТП Сергей Киреев.

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Всего в составе руководящего органа НМТП шесть выбираемых членов и один назначаемый государством на правах владельца «золотой акции» — сейчас это помощник президента Игорь Левитин.

В октябре «Транснефть» получила контроль над НМТП, выкупив у группы «Сумма» долю в совместном предприятии Novoport Holding, владеющем 50,1% порта. Сумма сделки составила $750 млн.

Теги: НМТП , Совет директоров
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