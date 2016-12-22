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В жилом доме в Азербайджане произошел взрыв
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В жилом доме в Азербайджане произошел взрыв
Общество, 09:01
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В жилом доме в Азербайджане произошел взрыв

В жилом доме в азербайджанском городе Гянджа во вторник произошел взрыв, погиб по меньшей мере один человек, под завалами могут быть еще люди. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Из-под завалов извлечено тело одного человека», — сообщила агентству сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

По предварительным данным, причиной взрыва считается утечка газа. Взрыв произошел утром в четырехэтажном здании в Кяпазском районе города. В результате были разрушены квартиры одного из трех подъездов. «Под завалами могут быть люди», — сообщили в местном МЧС.

Теги: Азербайджан , взрыв , жилой дом
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