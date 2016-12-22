Путин рассказал о нравственном стержне российской армии

Президент Владимир Путин назвал нравственным стержнем российской армии «высокий моральный дух офицеров и солдат». Об этом он заявил на серии совещаний по развитию Вооруженных сил, передает ТАСС.

«Эти традиции должны быть возрождены и сегодня активно развиваться», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, необходимо совершенствовать подготовку войск, учитывая опыт боевых действий в Сирии, а также оснащать армию и флот новейшим вооружением и техникой.

Также, по мнению российского лидера, во время маневров военные должны отрабатывать все более сложные и нестандартные задачи, контролировать мобилизационную готовность в регионах, а также на предприятиях ОПК.

В послании к Федеральному собранию 1 марта Путин отмечал, что российская армия — современная, высокотехнологичная и компактная. По его словам, на вооружение было принято более 300 новых образцов военной техники, 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 ракеты для подлодок и три новые субмарины проекта «Борей». Также были перевооружены 12 ракетных полков, им поставили ракетные комплексы «Ярс».