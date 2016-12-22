Рогозин извинился за публикацию видео опытов с таксой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин извинился за то, что в СМИ попали кадры, на которых таксу Николаса погрузили в кислородосодержащую жидкость. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«К сожалению, когда происходят испытания, речь идет о жизни человека. Часто прибегают к помощи животных, это было и во времена Королева, когда и погибали животные, но это обеспечило безопасность и Гагарина, и космонавтов», — сказал Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», съемка эксперимента с таксой «оказалась совершенно некстати». «Приношу извинения, что кадры попали и стали предметом обсуждения», — добавил глава «Роскосмоса».

Рогозин 19 декабря показал сербскому президенту Александру ​Вучичу разработки Фонда перспективных исследований, в том числе систему жидкостного дыхания. Таксу погрузили в емкость с кислородосодержащей жидкостью и через некоторое время извлекли собаку живой. Сюжет об этом опыте был показан по телеканалам, после чего в соцсетях поднялась волна критики.

После этого глава «Роскосмоса» пообещал забрать таксу себе, а пресс-секретарь ФПИ Андрей Ведута сообщал РБК, что «с собачкой все в порядке».