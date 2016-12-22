Путин выразил соболезнования в связи со смертью барона фон Фальц-Фейна

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью 106-летнего барона Эдуарда фон Фальц-Фейна. Об этом сообщается на сайте Кремля, телеграмму с соболезнованиями доставили дочери барона Людмиле Веркаде фон Фальц-Фейн.

Президент указал в телеграмме, что барон «был истинным патриотом России, великим меценатом, посвятившим свою долгую жизнь сохранению русского духовного и культурного наследия». Путин отметил усилия фон Фальц-Фейна по возвращению в Россию художественных реликвий и восстановлению памятников российской истории и культуры за границей.

Эдуард фон Фальц-Фейн родился в России в 1912 году, после революции его семья эмигрировала в Германию. С 1932 года барон работал в спортивной французской газете «L’Auto», в 1936 году освещал Олимпийские игры в Германии и, по его словам, сидел на трибуне недалеко от Адольфа Гитлера.

В 1950-е годы Фальц-Фейн стал президентом Ассоциации велосипедного спорта Лихтенштейна, а с 1970-х годов занялся поиском и возвращением в Россию культурных ценностей. Барон награжден орденами Почета, Дружбы, Святой великомученицы Екатерины, медалью Пушкина.