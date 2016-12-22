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В Тульской области эвакуировали школу из-за «Киндер-сюрприза» с ртутью
Общество, 18:04
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В Тульской области эвакуировали школу из-за «Киндер-сюрприза» с ртутью

В Тульской области эвакуировали 205 детей и 18 сотрудников школы из-за того, что одна из школьниц принесла в учебное заведение около 20–30 грамм ртути в контейнере из-под «Киндер-сюрприза». Об этом сообщает портал n71.

По информации областного главка МЧС, сообщение об инциденте в поселке Товарковский в школе, расположенной по улице Советской, поступило в экстренные службы в 13:15 мск. На место происшествия выехали сотрудники химико-радиологической лаборатории, которые проводят демеркуризацию — собирают части ртути и обрабатывают помещение специальными растворами.

Прокуратура Тульской области начала проверку инцидента. По данным ведомства, утром 19 ноября ученица 2-го класса и ее одноклассники играли веществом, похожим на ртуть, в коридоре и двух кабинетах школы. Откуда школьница достала ртуть, не уточняется.

В октябре Следственный комитет России завел дело после отравления детей в Петербурге. Отмечалось, что ребенок 2007 года рождения нашел около 3,5 кг ртути в одном из дворов Невского района и принес домой. В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили РБК, что всего отравились восемь детей.

Теги: Тульская область , Школа , эвакуация , ртуть
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