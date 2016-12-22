В Башкирии жертвами ДТП стали шесть человек

Шесть человек погибли в результате ДТП с участием Lada Kalina и Bogdan 2111, сообщается в блоге начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динара Гильмутдинова. По его данным, авария произошла около 14:40 мск на 73-м км трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе.

Отмечается, что Lada Kalina ехала в сторону Бирска, Bogdan 2111 — в направлении села Караидель. Погибли четыре пассажира Bogdan и два пассажира Lada Kalina, автомобиль был на летней резине. Причины ДТП устанавливаются.

По данным «РБК Башкортостан», в минувшие выходные в ряде районов республики прошел ледяной дождь, из-за чего увеличилось число ДТП. Всего за прошедшую неделю в авариях погибли 14 человек, еще 87 пострадали.