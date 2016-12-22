Росавиация объяснила сигнал при сближении самолетов под Москвой

Опасного сближения самолетов Airbus, выполнявших рейсы Калининград — Москва и Москва — Санкт-Петербург, поздним вечером 18 ноября в Подмосковье не было. Об этом рассказал РБК официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.

«Системы предупреждения об опасности сработали, связано это было с тем, что не были выдержаны интервалы между самолетами. Ситуация находилась под контролем, диспетчеры оперативно связались с пилотами. Причины срабатывания будут изучаться», — рассказал он.

Извольский подчеркнул, что никакой угрозы безопасности пассажиров не было, как и опасного сближения двух самолетов — системы предупреждения сработали на значительном расстоянии между лайнерами.

Ранее источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах сообщил, что два пассажирских лайнера опасно сблизились в небе над Московской областью. По словам источника, «пилот одного из самолетов ошибочно начал снижение, приняв на свой счет команду диспетчера, адресованную другому лайнеру». Интервал между бортами сократился до 200 м, указывал он.