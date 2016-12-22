Красноярский институт искусств назвали в честь Хворостовского

Красноярский государственный институт искусств назовут в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского, который в нем учился. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство культуры Красноярского края.

«Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подписал приказ о переименовании образовательного учреждения», — сообщили в краевом министерстве.

После подписания документов вуз получит название «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского».

В феврале и.о. министра культуры края Елена Мироненко рассказала, что имя Хворостовского присвоят Красноярскому государственному театру оперы и балета. Там певец начинал своею карьеру. Она добавила, что изменения внесли в устав театра. При этом у Института искусств также поставят памятник певцу. Две мемориальные доски разместят на здании музыкально-педагогического училища и дома, где он жил.

Хворостовский умер в Лондоне 22 ноября 2017 года от опухоли мозга. Ему было 55 лет. Оперный певец завещал кремировать себя и похоронить капсулы с прахом в Москве и Красноярске.