СК нашел предсмертные записки вице-спикера Красноярского заксобрания

Следователи обнаружили у первого зампредседателя заксобрания Красноярского края Алексея Клешко предсмертные записки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Найдено несколько предсмертных записок, которые могут свидетельствовать о том, что его уход из жизни был добровольным», — сказали в пресс-службе.

На сайте заксобрания отмечается, что Клешко скончался 19 ноября на 49-м году жизни. По данным источников ТАСС и «РИА Новости», его тело обнаружили возле его дома на улице Декабристов в Красноярске. В пресс-службе управления СК РБК рассказали, что возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство). В рамках дела проведут несколько экспертиз.

Губернатор, заксобрание, правительство и депутаты Госдумы от края выразили соболезнования в связи со смертью Клешко. Клешко в 1990-е годы работал журналистом. В 1996 году стал депутатом городского заксобрания, в 2001 году — краевого, вступив в «Единую Россию».