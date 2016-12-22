Под Тулой в ДТП с автобусом погиб один человек

В Тульской области в результате столкновения пассажирского автобуса и четырех автомобилей на трассе М-2 «Крым» погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
«На 217-м километре трассы М-2 «Крым» в Щекинском районе столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Кировоград, и 4 легковушки», — заявил собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие в ДТП находились в легковых автомобилях. Двое раненных были госпитализированы. Все 37 пассажиров автобуса были доставлены к месту назначения резервным транспортом.
В сообщении на сайте МЧС по Тульской области уточняется, что столкнулись «Фольксваген Пассат», «Опель Астра», «ВАЗ-2113», «ВАЗ-2112» и «Ванхол». ДТП произошло вечером 18 ноября.
В ликвидации последствий аварии были привлечены 32 человека и 10 единиц техники.