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Под Тулой в ДТП с автобусом погиб один человек
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Под Тулой в ДТП с автобусом погиб один человек
Общество, 10:28
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Под Тулой в ДТП с автобусом погиб один человек

В Тульской области в результате столкновения пассажирского автобуса и четырех автомобилей на трассе М-2 «Крым» погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

«На 217-м километре трассы М-2 «Крым» в Щекинском районе столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Кировоград, и 4 легковушки», — заявил собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие в ДТП находились в легковых автомобилях. Двое раненных были госпитализированы. Все 37 пассажиров автобуса были доставлены к месту назначения резервным транспортом.

В сообщении на сайте МЧС по Тульской области уточняется, что столкнулись «Фольксваген Пассат», «Опель Астра», «ВАЗ-2113», «ВАЗ-2112» и «Ванхол». ДТП произошло вечером 18 ноября.

В ликвидации последствий аварии были привлечены 32 человека и 10 единиц техники.

Теги: Тульская область , ДТП , Автобус , жертва
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