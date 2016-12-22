СМИ узнали о задержании главного тренера ФК «Енисей» пьяным за рулем

В Красноярске задержали главного тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева за то, что он был пьяным за рулем. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, инцидент произошел около 23:00 (19:00 мск) по местному времени 17 ноября на улице Крайней. Отмечается, что тренер ехал на машине Hyundai, принадлежащей клубу. После того, как его остановили инспекторы, он отказался проходить медосвидетельствование.

Информацию подтверждает портал Newslab со ссылкой на источники. По данным интернет-газеты, Аленичев возвращался из бара, из которого полиции поступил анонимный звонок о намерении тренера сесть за руль, несмотря на выпитое спиртное. На Аленичева составили административный протокол.

О задержании тренера также сообщает портал NGS24. Однако, по его данным, Аленичева остановили ночью 19 ноября. Издание отмечает, что в баре тренер поссорился с одним из посетителей, который впоследствии и позвонил в полицию. Информацию о задержании подтвердили в ГИБДД порталу enisey.tv.

В пресс-службе красноярского УГИБДД РБК сообщили, что 17 ноября сотрудники полиции остановили водителя 1972 года рождения и попросили пройти медосвидетельствование. «От чего водитель отказался, его оформили по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. Его нельзя назвать нетрезвым, потому что он не стал проходить нужную проверку», — сказали в пресс-службе.

Дмитрий Аленичев и пресс-служба ФК «Енисей» не ответили на звонки РБК.

Аленичев стал главным тренером команды в 2017 году. В начале ноября министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев заявил, что руководство недовольно выступлением ФК «Енисей» и не исключает вопрос увольнения Аленичева с поста тренера.