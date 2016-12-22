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Медведев предложил помощь пострадавшему от шторма Вьетнаму
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Медведев предложил помощь пострадавшему от шторма Вьетнаму
Политика, 09:48
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Медведев предложил помощь пострадавшему от шторма Вьетнаму

​Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил Вьетнаму помощь в связи с тропическим штормом на юге страны, вызванным тайфуном «Тораджи». Об этом он заявил на переговорах с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, передает ТАСС.

«Если мы можем вам помочь, мы в вашем распоряжении», — отметил Медведев.

Премьер-министр также выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время стихийного бедствия.

По данным местной газеты VnExpress, в южном городе Нячанг из-за оползней, вызванных ливневыми дождями, погибли 12 человек, жители города были вынуждены эвакуироваться. Также были разрушены многие городские здания, дома и автомобили. Железнодорожное сообщение было приостановлено из-за затопления путей.

Визит Медведева ​во Вьетнам проходит 18–19 ноября.​

Теги: Дмитрий Медведев , Вьетнам , шторм
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