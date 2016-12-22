В ДТП в центре Санкт-Петербурга погибли два человека
Общество, 05:44
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В ДТП в центре Санкт-Петербурга погибли два человека
В ДТП на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга погибли два человека, заявили в пресс-службе ГИБДД по региону. Об этом сообщает ТАСС.
По факту ДТП начата проверка.
Как уточняется в сообщении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла на Лиговском проспекте у дома 84. Столкнулись автомобили BYD и Skoda. Первый автомобиль загорелся. К тушению возгорания и ликвидации других последствий ДТП привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.