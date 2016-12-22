В США умер графический дизайнер фильмов Стэнли Кубрика

В США на 84-м году жизни умер американский графический дизайнер кубинского происхождения Пабло Ферро, который работал с режиссером Стэнли Кубриком, заявили его дети. Об этом сообщает Holywood Reporter.

Дизайнер умер от последствий пневмонии в штате Аризона.

Ферро создал титры для фильма «Доктор Стрейнджлав», трейлер для «Заводного апельсина» Кубрика. Также он участвовал в работе над экранизацией мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда и более 90 других кинокартин.