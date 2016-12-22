В Дагестане без электричества оказались более 45 тыс. человек
Общество, 02:01
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В Дагестане без электричества оказались более 45 тыс. человек
В Дагестане из-за аварии на ЛЭП без электричества остались четыре района, где проживает 45,5 тыс. человек, говорится в сообщении управления МЧС по республике.
Электричество перестало поступать в дома в Цунтинском, Тляратинском, Бежтинском участке и частично Шамильском райне. Без света в общей сложности остались 148 населенных пунктов. По предварительной информации, отключилась работающая в тупиковом режиме воздушная линия 110 кВ Шамильское — Анцух. Ремонтные работу начнутся утром 19 ноября.