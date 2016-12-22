В Петербурге умер бард Борис Полоскин
Общество, 22:16
0
В Петербурге умер бард Борис Полоскин
Российский автор-исполнитель, поэт Борис Полоскин умер в Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте клуба песни «Восток».
Отмечается, что Полоскин скончался 17 ноября после продолжительной болезни. Члены клуба выразили соболезнования родным и близким барда.
Полоскин родился в Ленинграде в 1932 году. В 1956 году окончил Политехнический институт по специальности «инженер-исследователь». Работал в Физико-техническом институте им. Иоффе РАН, петербургской Академии методов управления и БГТУ «Военмех».
Полоскин писал песни с 1956 года, играл на семиструнной гитаре. В последние годы также занимался прозой. Полоскин был мастером спорта СССР по туризму и заслуженным путешественником России, увлекался охотой.