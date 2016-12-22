ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,72 65,84 EUR Нал. 76,07 75,14 USD Бирж. 65,98 +0,08 EUR Бирж. 75,35 +0,67 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 5630,30 +48,00 IMOEX 2372,67 -0,37% RTSI 1134,93 +0,34% Brent 68,08 +1,60% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
Чемпиона мира по рукопашному бою заподозрили в убийстве росгвардейца
Лента новостей
Чемпиона мира по рукопашному бою заподозрили в убийстве росгвардейца 13:21, Общество Саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без итоговой декларации 13:18, Политика Ищенко сдал в избирком документы для участия в выборах главы Приморья 12:23, Общество СМИ анонсировали переход футболиста «Зенита» в «Милан» 12:16, Спорт Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 11:54, РБК и Открытие Следователи возбудили дело после самоподрыва женщины в Грозном 11:30, Общество В Мурманске умер пострадавший при ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» 11:24, Общество Американский генерал оценил доклад об утрате военного превосходства США 10:50, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 10:46, РБК и Mastercard Сборная Португалии первой вышла в полуфинал Лиги наций 10:26, Спорт Посольство России выразило соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии 09:45, Общество Януковича госпитализировали в Москве в НИИ им. Склифосовского 09:42, Общество Медведев выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии 09:24, Общество У берегов Пхукета со дна подняли затонувшее с китайскими туристами судно 08:51, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 08:30, РБК и Toyo Полиция задержала более 20 человек в ходе столкновений в Афинах 08:04, Общество Сторонница жесткого курса против Эр-Рияда ушла в отставку из Белого дома 07:23, Политика Мэй заявила об отсутствии альтернатив для ее плана по Brexit 07:00, Политика Число пропавших без вести в Калифорнии превысило 1,2 тыс. человек 06:52, Общество Трамп назвал сроки публикации «полного доклада» по убийству Хашкаджи 06:17, Политика Экс-замглавы генштаба Украины предрек «широкомасштабную войну» с Россией 05:42, Политика В США два человека погибли при падении самолета времен войны 04:58, Общество Жители Донбасса получили помощь на €15,3 млн благодаря папе римскому 04:51, Общество Киноакадемия США изменила формат награждения из-за пожаров в Калифорнии 04:30, Общество Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 04:23, РБК и Philips Трамп сравнил лесные пожары в Калифорнии с «монстром» 03:58, Общество Шредер раскритиковал политику США и призвал Германию сблизиться с Китаем 03:53, Политика Президент Аргентины объявил траур после обнаружения затонувшей подлодки 03:17, Общество
Чемпиона мира по рукопашному бою заподозрили в убийстве росгвардейца
Общество, 13:21
0
Чемпиона мира по рукопашному бою заподозрили в убийстве росгвардейца
В Махачкале во время конфликта в кафе был убит росгвардеец, попытавшийся пресечь драку. Подозреваемый — экс-чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев, которого своим выдающимся учеником называл отец Хабиба Нурмагомедова
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

В Махачкале в ночь на 18 ноября у входа в одно из городских кафе произошел конфликт, в ходе которого погиб сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Республике Дагестан.

По данным пресс-службы ведомства, сотрудник Росгвардии во внеслужебное время решил пресечь групповой конфликт у входа в заведение. Один из участников конфликта открыл стрельбу, на что правоохранитель открыл огонь в ответ. Однако росгвардеец был смертельно ранен. Как уточняет региональное управление СКР, конфликт возник у входа в клуб-ресторан «Бест» примерно в 4:00 мск. «Неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры произвело из имеющегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в 26-летнего жителя Махачкалы, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что «[в убийстве] подозревается чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев». «Он в больнице, его опрашивают», — уточнил источник. Он добавил, что в настоящий момент эта информация проверяется.

Эти данные подтверждает информированный источник агентства «Интерфакс», сообщивший, что личность стрелявшего установлена. «По имеющейся информации, стрелявший является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны. Его ищут. Возбуждено уголовное дело», — заявил собеседник агентства. Еще один источник сообщил, что один из посетителей кафе также получил огнестрельные ранения и был срочно госпитализирован.​

СУСК по Республике Дагестан по данному факту завело уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — говорится на сайте ведомства.

Подозреваемый Шахбан Мачиев неоднократно выигрывал республиканские и международные чемпионаты по рукопашному бою. В 2006 году он стал призером мира по боевому самбо, с 2006 года по 2007 год удерживал титул чемпиона СНГ по полноконтактному рукопашному бою, завоевал титул чемпиона мира. Его в списке своих выдающихся учеников называл отец бойца Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Авторы: Георгий Тадтаев, Виктория Тютина.
Теги: Махачкала , конфликт , кафе , Росгвардия , сотрудник , застрелил
Главное
Януковича госпитализировали в Москве в НИИ им. Склифосовского Общество
Материалы по теме
Грузовик насмерть сбил полицейского в Дагестане Общество
При штурме дома в Дагестане убиты два боевика Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter