Чемпиона мира по рукопашному бою заподозрили в убийстве росгвардейца

В Махачкале во время конфликта в кафе был убит росгвардеец, попытавшийся пресечь драку. Подозреваемый — экс-чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев, которого своим выдающимся учеником называл отец Хабиба Нурмагомедова

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

В Махачкале в ночь на 18 ноября у входа в одно из городских кафе произошел конфликт, в ходе которого погиб сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Республике Дагестан.

По данным пресс-службы ведомства, сотрудник Росгвардии во внеслужебное время решил пресечь групповой конфликт у входа в заведение. Один из участников конфликта открыл стрельбу, на что правоохранитель открыл огонь в ответ. Однако росгвардеец был смертельно ранен. Как уточняет региональное управление СКР, конфликт возник у входа в клуб-ресторан «Бест» примерно в 4:00 мск. «Неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры произвело из имеющегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в 26-летнего жителя Махачкалы, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что «[в убийстве] подозревается чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев». «Он в больнице, его опрашивают», — уточнил источник. Он добавил, что в настоящий момент эта информация проверяется.

Эти данные подтверждает информированный источник агентства «Интерфакс», сообщивший, что личность стрелявшего установлена. «По имеющейся информации, стрелявший является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны. Его ищут. Возбуждено уголовное дело», — заявил собеседник агентства. Еще один источник сообщил, что один из посетителей кафе также получил огнестрельные ранения и был срочно госпитализирован.​

СУСК по Республике Дагестан по данному факту завело уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — говорится на сайте ведомства.

Подозреваемый Шахбан Мачиев неоднократно выигрывал республиканские и международные чемпионаты по рукопашному бою. В 2006 году он стал призером мира по боевому самбо, с 2006 года по 2007 год удерживал титул чемпиона СНГ по полноконтактному рукопашному бою, завоевал титул чемпиона мира. Его в списке своих выдающихся учеников называл отец бойца Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов.