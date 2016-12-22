Полиция задержала более 20 человек в ходе столкновений в Афинах

Греческая полиция задержала 22 человека во время столкновений недалеко от Политехнического института в Афинах. Об этом сообщает газета Kathimerini.
По данным сотрудников правоохранительных органов, 13 из них были арестованы за различные правонарушения.
Столкновения произошли 17 ноября, в день, когда в Афинах отмечалась 40-я годовщина расправы над студентами Политехнического института.
Как сообщает Kathimerini, основные протесты проходили на улицах Стурнари, Тосица и Цамаду. Молодые люди бросали в полицейских камни и коктейли Молотова, на что правоохранители отвечали светошумовыми гранатами.
Согласно данным издания, в ходе столкновений пострадали двое полицейских.
Ежегодно 17 ноября в Греции вспоминают о студентах, оказавших организованное сопротивление режиму диктатора Георгиоса Пападопулоса. Тогда мирные выступления молодежи были жестоко подавлены военными.