В Марселе бездомная облила кислотой шестерых посетителей кафе

Бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей одного из кафе в Марселе, в результате чего шесть человек получили ожоги, сообщает Le Parisien.

По информации издания, инцидент произошел на террасе в кафе Unic недалеко от Старого порта в Марселе.

Как отмечает газета, все пострадавшие были доставлены в больницу. Врачи диагностировали у них повреждения рук, ног и лиц. При этом ожоги оказались легкими, жизням потерпевших ничего не угрожает.

Женщина, облившая посетителей кислотой, была задержана. Ее хорошо знают в этом районе, ранее у бездомной, как сообщает Le Parisien, были замечены проблемы с психикой.

Пока полицейским не удалось установить мотивы преступления. Правоохранители считают, что этот эпизод не является террористическим актом.