МВД объяснило идею повысить крайний возраст службы офицеров и генералов

​Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило законопроект, согласно которому предлагается повысить на пять лет максимально разрешенный возраст пребывания на службе майорам, подполковникам, полковникам и генералам ведомства. Соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе предлагается увеличить предельный возраст пребывания на службе для майоров и подполковников с 50 до 55 лет, для полковников с 55 до 60 лет, а для всех генералов до 65 лет. При этом для сотрудников МВД, имеющих другие звания, предельный возраст предлагается не менять — 50 лет.

Кроме того, предлагается повысить с 35 до 40 лет предельный возраст поступления на службу на вышеперечисленные должности.

Авторы законопроекта подчеркивают, что эти нормы не имеют отношения к выслуге лет для пенсионных выплат.

В ведомстве считают, что подобные нововведения побудят около 26,2 тыс. сотрудников продолжить работать до увеличиваемого предельного возраста пребывания на службе.

В МВД считают, что в условиях некомплекта штатной численности ведомства сохранение на службе дополнительного количества сотрудников позволит поднять уровень укомплектованности, при этом не превышая бюджетных ассигнований на текущее содержание системы МВД.