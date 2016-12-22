В Петербурге арестовали попытавшегося сжечь школьницу подростка

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца несовершеннолетнего, подозреваемого в поджоге своей 14-летней знакомой, сообщили РБК в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.
Подозреваемый будет находиться под стражей до 14 января 2019 года, суд отказался передать его «под присмотр родителям и бабушке».
Накануне, 16 ноября, региональное управление Следственного комитета сообщило, что правоохранители задержали 15-летнего восьмиклассника, которого подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
По версии следствия, 15 ноября он в квартире одного из домов на проспекте Науки облил свою 14-летнюю знакомую спиртосодержащей жидкостью и поджег; пострадавшую госпитализировали, она получила ожоги 30% тела. Мотивы подростка не установлены.