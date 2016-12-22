Мосгордума предложила запретить судимым работать в детских комнатах в ТЦ

Московская городская дума планирует запретить людям с судимостью работать в детских игровых комнатах в торговых центрах, рассказал «РИА Новости» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Шапошников заявил, что работа аниматоров в детских комнатах схожа с деятельностью воспитателей, и напомнил, что преподавательской деятельностью не могут заниматься лица, имеющие судимость за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и против несовершеннолетних.
«Аналогичный запрет должен быть установлен и для лиц, осуществляющих присмотр за детьми в игровых комнатах», — сказал Шапошников.
Он отметил, что парламент столицы ведет работу над законопроектом, регулирующим работу детских комнат в ТЦ, документ планируют внести в Госдуму до конца 2018 года. По его словам, установка требований к работе детских комнат не говорит о «завинчивании гаек» и обусловлена необходимостью обеспечить безопасность несовершеннолетних.