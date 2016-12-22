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В США комитет по этике вынес порицание двум конгрессменам за харассмент
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В США комитет по этике вынес порицание двум конгрессменам за харассмент
Харассмент-гейт, 05:29
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В США комитет по этике вынес порицание двум конгрессменам за харассмент

Комитет по этике палаты представителей конгресса США вынес официальное порицание двум депутатам по делу о домогательствах. Об этом сообщается на сайте комитета.

Комитет выяснил, что несколько женщин из офиса члена Республиканской партии Марка Медоуза пожаловались ему на домогательства со стороны бывшего членом его штаба Кенни Уэста. После этого Медоуз поменял его звание на старшего помощника, но оставил ему прежнюю зарплату. Депуат также просил помощника не взаимодействовать с сотрудницами офиса, однако комитет посчитал такое решение риском «неравного общения». Впоследствии Уэст ушел в отставку. В результате Медоузу нужно будет возместить Казначейству США $40,625 тыс.

Вторым депутатом стал член Демократической партии Рубен Кивин. По данным комитета, три женщины обвинили его в «нежелательных физических и словесных ухаживаниях», которые происходили с 2013 по 2017 годы. Отмечается, что одной из них он обещал помочь в продвижении по карьерной лестнице, если она согласиться на романтические отношения.

Издание Politico отмечает, что Кивин в 2017 году заявил о своем уходе в отставку. Он также сказал, что не согласен с докладом комитета по этике, однако извинился перед женщинами.

Теги: комитет по этике , Конгресс США
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