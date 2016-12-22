Борт British Airways из Москвы в Лондон экстренно приземлился в Берлине
Общество, 20:48
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Борт British Airways из Москвы в Лондон экстренно приземлился в Берлине
Самолет авиакомпании British Airways совершил успешное экстренное приземление в Берлине, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря объединения берлинских аэропортов FBB Даниэля Толксдорфа.
Он не уточнил причин, по которым воздушное судно изменило маршрут, но добавил, что приземление прошло успешно. «Мы называем это технической промежуточной посадкой», — сказал он.
В то же время источник агентства в авиадиспетчерских службах рассказал, что причиной посадки могла стать разгерметизация. «По предварительным данным, командир экипажа доложил о разгерметизации и запросил экстренное снижение до безопасной высоты — 3 тыс. метров», — сказал собеседник «Интерфакса».