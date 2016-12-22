Россельхознадзор ограничил ввоз лошадей из Ирана

Россельхознадзор с 24 октября ввел ограничения на ввоз в Россию из Ирана лошадей и других непарнокопытных, восприимчивых к инфекции сап, говорится в указании, опубликованном (*pdf) на сайте ведомства.

Ограничения ввели из-за того, что на территории Ирана выявили очаги сапа. Кроме того, по территории России временно ограничили транзит восприимчивых к данному заболеванию животных, происходящих с территории Ирана.

Сап — острое инфекционное заболевание, в основном поражающее лошадей, мулов и ослов. Его вызывает бактерия Burkholderia mallei. Она попадает в организм через повреждения в кожном покрове и распространяется через кровь, вызывая появление гранулем в органах. Среди симптомов болезни повышение температуры, головная боль, рвота, общая слабость.

Зараженные сапом, как правило, не погибают, но продолжают разносить инфекцию. Человек может заразиться при контакте с больным животным.