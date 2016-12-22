ОЗК сообщила о хищении зерна из госфонда на 202 млн руб.

В Орловской области похитили зерно федерального интервенционного фонда на 202,28 млн руб., рассказали РБК в пресс-службе Объединенной зерновой компании (ОЗК).
Как рассказали ТАСС в ОЗК, хищение в «беспрецедентном объеме» (19,35 тыс. т) выявили на АО «Орловская хлебная база № 36». В ОЗК сообщили, что принимают меры для возмещения ущерба, который был нанесен государству. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«ОЗК при взаимодействии с правоохранительными органами усилит контрольные мероприятия в целях поддержания мер по обеспечению продовольственной безопасности государства», — добавили в компании.
Государство владеет контрольным пакетом ОЗК, в то время как 50% минус одна акция компании принадлежат группе «Сумма» арестованного по подозрению в хищении бизнесмена Зиявудина Магомедова.